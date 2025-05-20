Отключение света в Полтавской области 21 мая производится для повышения надежности электроснабжения.

Отключение электроэнергии в Полтавской области 21 мая коснется жителей Кременчуга и близлежащих населенных пунктов, сообщает Politeka.

По информации АО «Полтаваоблэнерго», в течение дня энергетики будут проводить масштабные плановые работы.

В среду, 21 мая, отключения электроэнергии продолжатся с утра до вечера в связи с проведением капитальных ремонтов, обслуживанием сетей, реализацией инвестиционных программ и подключением новых объектов.

Временно без света останутся улицы Кохновская, Уласа Самчука, Карпенко-Карио, Джерельная, Ивана Багряного, Максима Кривоноса, Леси Украинки, Патона, Соборная, Большая Набережная, Покровская, Киевская, Жилищно-строительная, Редутная, Казацкая, Фурштадтская, а также многочисленные переулки: Вербовый, Межевой, Деповский, Чередницкий, Веселый и другие.

Также не будет света в селах Малая Кохновка, Потоки, Сосновка, Приднепрянское.

Отключение электроэнергии в Полтавской области 21 мая продлится в разных районах с 05:30 до 19:00. Жителей просят подготовиться заранее.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и напоминают, что проводятся работы по повышению надежности электроснабжения. В случае возникновения вопросов потребителям рекомендуется обращаться в контакт-центр АО «Полтаваоблэнерго».

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