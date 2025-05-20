Як пояснили у ЛМР, обмеження руху транспорту у Львові необхідне через ремонт.

Обмеження руху транспорту у Львові діятиме протягом двох місяців, тому мешканцям міста потрібно знати про незручності заздалегіть, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба ЛМР.

Обмеження руху транспорту у Львові діятиме на вулиці Драгоманова тривають масштабні дорожні роботи: відрізок між вулицями Глібова та Коцюбинського буде повністю перекрито для автомобілів до 19 липня. У зв’язку з цим громадський транспорт тимчасово не курсуватиме цією ділянкою.

Як пояснили у ЛМР, ремонт потрібен через вкрай незадовільний стан дорожнього покриття та тротуарів. Частина вулиці досі вкрита бруківкою, інша — заасфальтована, тому дорожники виконуватимуть комплексні роботи. Зокрема, передбачено повне перемощення ділянки з бруківки, ремонт великими картами асфальтобетонної частини, а також завершення реконструкції тротуарів, яку розпочали ще торік.

Загальна площа ремонту — близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

Крім цього, у місті перевізники запропонували переглянути тарифну сітку на проїзд у громадському транспорті. Згідно з їхньою ініціативою, вартість квитків має зрости для всіх категорій пасажирів.

Зокрема, готівкову оплату проїзду планують встановити на рівні 50 гривень, щоб стимулювати перехід до безготівкових способів розрахунку. У разі оплати банківською карткою або через мобільний застосунок квиток коштуватиме 20 гривень. Для власників транспортної картки «Леокарт» проїзд обійдеться у 16 гривень. А за електронним проїзним, впровадження якого готується у Львові, одна поїздка коштуватиме 13 гривень.

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