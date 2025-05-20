Ограничение движения транспорта во Львове будет действовать в течение двух месяцев, поэтому жителям города нужно знать о неудобствах заранее, сообщает Politeka.net.

Об этом информирует прессслужба ЛГС.

Ограничения движения транспорта во Львове будут действовать на улице Драгоманова продолжаются масштабные дорожные работы: отрезок между улицами Глебова и Коцюбинского будет полностью перекрыт для автомобилей до 19 июля. В этой связи общественный транспорт временно не будет курсировать по этому участку.

Как объяснили в ЛГС, ремонт нужен из-за крайне неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и тротуаров. Часть улицы по-прежнему покрыта брусчаткой, другая — заасфальтирована, поэтому дорожники будут выполнять комплексные работы. В частности, предусмотрена полная перемоска участка из брусчатки, ремонт крупными картами асфальтобетонной части, а также завершение реконструкции тротуаров, начатой ​​еще в прошлом году.

Общая площадь ремонта — около 2,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в городе перевозчики предложили пересмотреть тарифную сетку на проезд в автобусах, маршрутках. Согласно их инициативе, стоимость билетов должна вырасти для всех категорий пассажиров.

В частности, наличную оплату проезда планируется установить на уровне 50 гривен, чтобы стимулировать переход к безналичным способам расчета. В случае оплаты банковской картой или через мобильное приложение билет будет стоить 20 гривен. Для владельцев карты «Леокарт» проезд обойдется в 16 гривен. А по электронному проездному, внедрение которого готовится во Львове, одна поездка обойдется в 13 гривен.

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