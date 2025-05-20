Обмеження руху у Вінниці запроваджується на два місяці і торкнеться як транспорту, так і пішоходів.

З 21 травня по 22 липня запроваджується обмеження руху у Вінниці на ділянці вулиці Леоніда Каденюка — від перехрестя з вулицею Пирогова до 4-го провулку Каденюка, повідомляє Politeka.

Переміщення транспорту і пішоходів буде частково обмежено у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт на інженерних мережах водопостачання та водовідведення.

Повного перекриття не передбачено — одна смуга залишатиметься відкритою для проїзду транспорту, що дозволить зберегти шлях у напрямку проведення робіт. Також організують безпечний прохід для пішоходів, аби мінімізувати незручності.

Комунальне підприємство «СМЕД ОДР» забезпечить встановлення всіх необхідних дорожніх знаків і технічних засобів регулювання, які попереджатимуть учасників дорожнього руху про обмеження і допомагатимуть орієнтуватися в об’їзних маршрутах.

Міська влада просить місцевих водіїв бути уважними, планувати маршрут заздалегідь і, за можливості, обирати альтернативні дороги для проїзду. Ремонтні роботи виконуватимуться з дотриманням усіх норм безпеки.

Обмеження руху у Вінниці діятиме впродовж двох місяців, тож громадян закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже ремонт спрямований на покращення міської інфраструктури.

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