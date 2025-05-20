Ограничение движения в Виннице вводится на два месяца и коснется как транспорта, так и пешеходов.

С 21 мая по 22 июля вводится ограничение движения в Виннице на участке улицы Леонида Каденюка - от перекрестка с улицей Пирогова до 4-го переулка Каденюка, сообщает Politeka.

Перемещение транспорта и пешеходов частично будет ограничено в связи с проведением масштабных ремонтных работ на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения.

Полное перекрытие не предусмотрено — одна полоса будет оставаться открытой для проезда транспорта, что позволит сохранить путь в направлении проведения работ. Также организуют безопасный проход для пешеходов, чтобы минимизировать неудобства.

Коммунальное предприятие «СМЕД ОДР» обеспечит установление всех необходимых дорожных знаков и технических средств регулирования, предупреждающих участников дорожного движения об ограничениях и помогающих ориентироваться в объездных маршрутах.

Городские власти просят местных водителей быть внимательными, планировать маршрут заранее и, по возможности, выбирать альтернативные дороги для проезда. Ремонтные работы будут производиться с соблюдением всех норм безопасности.

Ограничение движения в Виннице будет действовать в течение двух месяцев, поэтому граждан призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь ремонт направлен на улучшение городской инфраструктуры.

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