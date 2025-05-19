Відключення води в Дніпропетровській області торкнеться міста Кривий Ріг, повідомляє Politeka.

Тут, як інформує “Кривбасводоканал”, майже на тиждень залишиться без водопостачання.

У Кривому Розі з 26 по 30 травня 2025 року відбудеться масштабне відключення холодного водопостачання через перемикання водогонів. Воно є частиною реалізації проєкту з підвищення надійності водопостачання в Інгулецькому районі, де вже проклали 5,4 км пластикових труб та збудували новий водогін діаметром 630 мм.

У зв’язку з роботами постачання не буде у багатьох районах міста, зокрема в Інгулецькому, Металургійному, Довгинцівському, Саксаганському і Покровському. Відключення води в Дніпропетровській області торкнеться близько 350 тисяч мешканців та важливих об’єктів — лікарень, шкіл, дитячих садочків і підприємств.

Без водопостачання тимчасово залишаться селища Гречані Поди, Миролюбівка, Красний Під, Підстанція Південна, Свистунова, Степове, Латівка, Широке, Зелене, Рохманове, Карпівка, Леніна, Вільне, Червона Гірка, Широка Дача, Старий Інгулець, Стародобровольськ, дачні кооперативи “Сонячний” і “Дачі Уют”.

Також ситуація торкнеться вулиць: Айвазовського, Алматинська, Будівельників, Кармелюка, Переяславська, Деснянська, Наливайка, Прохолодна, Збагачувальна, Лумумби, Правобережна, Аркозова, Морської піхоти, Макаренка, Югоківська, Гірників, Подлєпи, Груні Романової, Героїв Правого сектора, Панаса Мирного, Терасна, Салтиківська, Савицького, Журнальна, Алуштинська, Аварська, Ачинська, Ашгабадська, Андижанська.

Окрім того, до відсутності постачання варто готуватися жителям вул: Аральська, Збагачувальна, Лисенка, Ліста, Новокриворізька, Олексія Береста, Громової, Генерала Безручка, Миколи Міхновського, Рудна, Станкова, Дружби, Перемоги, Івана Нечуя-Левицького, Української добровольчої армії, Герцена, Шпака, Твардовського, Йосипа Пачоського, Ярославська, Терасна, Седнєва, Сонячна, Недєліна, Каткова, Пр. Південний та інші.

Також вода буде відсутня на виробничих об’єктах АрселорМіттал (НкГЗК, ПівдГЗК), ІнГЗК, Хлібзаводі, Дріжзаводі, у міськлікарні №17, санаторній школі, школі-інтернаті №3, поліції, ліцеї №44, гімназіях №59, 99, 100, 101, 102, 114, 127, ПК “Інгулець”, Стоматполіклініці №4, музичній школі №7, Інгулецькому коледжі та на залізничній станції.

Мешканців просять врахувати відключення води в Дніпропетровській області та заздалегідь зробити запаси. Для питних потреб організують підвезення технічної рідини в автоцистернах та спеціальних ємностях на 17 локаціях.

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