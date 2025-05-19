Якщо ви в пошуках роботи для пенсіонерів у Дніпрі, то кіотка цих варіантів можуть вас зацікавити.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі залишається затребуваною, а роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії з урахуванням можливостей та графіку літніх людей, повідомляє Politeka.

У місті є кілька актуальних пропозицій, які дозволяють отримувати стабільний дохід без надмірного навантаження.

У Шевченківському районі, на 12 кварталі (вул. Інженерна), відкрито вакансію продавця до кіоску. Робота підходить саме для пенсіонера. Кіоск торгує сигаретами, водою, кавою, чаєм, пивом та дитячими товарами. Графік — тиждень через тиждень із 7:00 до 20:00. Оплата складається з фіксованої ставки 350 грн за зміну, 10% від каси та доплати по 2 грн за кожну порцію кави або чаю. Кіоск розташований у житловому будинку, де є туалет і мікрохвильова піч.

У Новокодацькому районі шукають монтажника зовнішньої реклами або помічника монтажника. Вакансія відкрита в компанії ТОВ «Новатек Солюшинс». Потрібні відповідальні та технічно грамотні люди, які не бояться працювати з інструментом. Пропонують повну зайнятість, графік — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Оплата від 14 000 до 33 000 грн на місяць, залежно від навичок. Готові також взяти студентів та людей без досвіду.

Ще одна пропозиція — водій з категорією С у компанію в Амур-Нижньодніпровському районі. Необхідно керувати вантажівкою (Mercedes Atego 5 тонн) у межах міста. Робочий графік — з 6:00 до 21:30, 5 або 6 днів на тиждень. Зарплата — від 22 000 до 25 000 грн. Люди пенсійного віку також вітаються.

Отже, роботодавці міста створюють гнучкі умови, де робота для пенсіонерів у Дніпрі — це не лише джерело прибутку, а й можливість залишатися активними й корисними.

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