Если вы в поисках работы для пенсионеров в Киеве, то киотка этих вариантов могут вас заинтересовать.

Работа для пенсионеров в Днепре остается востребованной, а работодатели все чаще открывают вакансии с учетом возможностей и графика пожилых людей, сообщает Politeka.

В городе есть несколько актуальных предложений, позволяющих получать стабильный доход без чрезмерной нагрузки.

В Шевченковском районе, на 12 квартале (ул. Инженерная), открыта вакансия продавца в киоск. Работа подходит для пенсионера. Киоск торгует сигаретами, водой, кофе, чаем, пивом и детскими товарами. График – неделю через неделю с 7:00 до 20:00. Оплата состоит из фиксированной ставки 350 грн. в смену, 10% от кассы и доплаты по 2 грн. за каждую порцию кофе или чая. Киоск расположен в жилом доме, где есть туалет и микроволновка.

В Новокодаком районе ищут монтажника наружной рекламы или помощника монтажника. Вакансия открыта в компании ООО "Новатек Солюшинс". Нужны ответственные и грамотные люди, которые не боятся работать с инструментом. Предлагают полную занятость, график – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Оплата от 14000 до 33000 грн в месяц, в зависимости от навыков. Готовы также взять студентов и людей без опыта.

Еще одно предложение – водитель с категорией С в компанию в Амур-Нижнеднепровском районе. Необходимо управлять грузовиком (Mercedes Atego 5 тонн) в черте города. Рабочий график – с 6:00 до 21:30, 5 или 6 дней в неделю. Зарплата – от 22 000 до 25 000 грн. Люди пенсионного возраста тоже здороваются.

Следовательно, работодатели города создают гибкие условия, где работа для пенсионеров в Днепре — это не только источник прибыли, но возможность оставаться активными и полезными.

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