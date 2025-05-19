Отключение воды в Днепропетровской области обещают завершить как можно скорее.

Отключение воды в Днепропетровской области коснется города Кривого Рога, сообщает Politeka.

Здесь, как сообщает "Кривбассводоканал", почти на неделю останется без водоснабжения.

В Кривом Роге с 26 по 30 мая 2025 года произойдет масштабное отключение холодного водоснабжения из-за переключения водопроводов. Оно является частью реализации проекта повышения надежности водоснабжения в Ингулецком районе, где уже проложили 5,4 км пластиковых труб и построили новый водопровод диаметром 630 мм.

В связи с работами поставки не будет во многих районах города, в частности в Ингулецком, Металлургическом, Долгинцевском, Саксаганском и Покровском. Отключение воды в Днепропетровской области коснется около 350 тысяч жителей и важных объектов - больниц, школ, детских садов и предприятий.

Без водоснабжения временно останутся поселки Гречневые Поды, Миролюбовка, Красный Под, Подстанция Южная, Свистунова, Степное, Латовка, Широкое, Зеленое, Рохманово, Карповка, Ленина, Свободное, Красная Горка, Широкая Дача, Старый Ингулец, Стародобровольский Уют».

Также ситуация затронет улицы: Айвазовского, Алматинская, Строителей, Кармелюка, Переяславская, Деснянская, Наливайко, Прохладная, Обогатительная, Лумумбы, Правобережная, Аркозова, Морской пехоты, Макаренко, Югоковская, Горняков, Подлепы, Груни Роман Террасная, Салтыковская, Савицкого, Журнальная, Алуштинская, Аварская, Ачинская, Ашхабадская, Андижанская.

Кроме того, к отсутствию снабжения следует подготовиться жителям улиц: Аральская, Збагачевальная, Лысенко, Листа, Новокриворожская, Алексея Береста, Громовая, Генерала Безручко, Николая Михновского, Рудно, Станков, Дружба, Победы, Иван Нечуй-Левицкий, Украинская Добровольческая Армия, Герцена, Шпака, Твардовского, Иосифа. Пачоски, Ярославская, Террасная, Седнева, Солнечная, Неделина, Каткова, Пр. Пивденный и др.

Также вода будет отсутствовать на производственных объектах АрселорМиттал (НкГОК, ЮГОК), ИнГОК, Хлебзаводе, Дрожзаводе, в горбольнице №17, санаторной школе, школе-интернате №3, полиции, лицее №44, 10,9 102, 114, 127, ДК "Ингулец", Стоматполиклинике №4, музыкальной школе №7, Ингулецком колледже и на железнодорожной станции.

Жителей просят учесть отключение воды в Днепропетровской области и заранее произвести запасы. Для питьевых нужд организуют подвоз технической жидкости в автоцистернах и специальных емкостях на 17 локациях.

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