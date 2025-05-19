Відключення світла в Запоріжжі 20 травня торкнеться мешканців одразу кількох районів міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Причина — проведення планового ремонту електрообладнання, який триватиме протягом усього дня на десятках вулиць. Запоріжжя готується до масштабних профілактичних робіт, під час яких енергетики оновлюватимуть інфраструктуру для стабільної подачі електроенергії в майбутньому.

Так, з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишатимуться жителі вул. Івана Огієнка (Гастелло), Сумської, Лікарської, Літературної, Степової, Освітянської, Космічної, Юрія Шульте, Григорія Несмашного, Кобзарської, Овочівництва, Електричної, Рясної, Лазаретної

Також ситуація торкнеться будинків по бул. Шевченка та на о. Хортиця. Окремі адреси, наприклад, по вул. Дніпровські Пороги, будуть без світла з 09:00 до 13:00.

З 09:00 до 16:00 відключення очікуються і в інших районах — зокрема, на вул. Авіаційній, Барикадній, Парашутній, Житомирській, Прияружній, Планерній, Садовій, Театральній, а також у провулках Братерському, Косогірному, Тростянецькому, Мужньому та Шахтарському.

Планові роботи здійснюються у рамках підготовки до літнього сезону з метою профілактики аварійних ситуацій. Відключення світла в Запоріжжі 20 травня триватиме декілька годин, тож жителям рекомендується заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати це у плануванні дня.

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