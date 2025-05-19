Отключение света в Запорожье 20 мая коснется жителей сразу нескольких районов города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Причина — проведение планового ремонта электрооборудования, которое продлится в течение всего дня на десятках улиц. Запорожье готовится к масштабным профилактическим работам, в ходе которых энергетики будут обновлять инфраструктуру для стабильной подачи электроэнергии в будущем.

Так, с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители ул. Ивана Огиенко (Гастелло), Сумской, Врачебной, Литературной, Степной, Просвещенской, Космической, Юрия Шульте, Григория Несмашного, Кобзарского, Овощеводства, Электрической, Обильной, Лазаретной

Также ситуация коснется домов по бул. Шевченко и на о. Хортица. Отдельные адреса, например, на ул. Днепровские Пороги будут без света с 09:00 до 13:00.

С 09:00 до 16:00 отключения ожидаются и в других районах – в частности, по ул. Авиационной, Баррикадной, Парашютной, Житомирской, Прияружной, Планерной, Садовой, Театральной, а также в переулках Братском, Косогорном, Тростянецком, Мужественном и Шахтерском.

Плановые работы осуществляются в рамках подготовки к летнему сезону с целью профилактики аварийных ситуаций. Отключение света в Запорожье 20 мая займет несколько часов, поэтому жителям рекомендуется заранее зарядить необходимые устройства и учесть это в планировании дня.

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