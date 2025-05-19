Міська влада закликає водіїв та пасажирів бути уважними та враховувати новий графік транспорту в Запоріжжі під час планування маршрутів

Новий графік транспорту в Запоріжжі діятиме з 19 травня по 15 червня 2025 року через заплановане проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті міської влади.

Ремонтні роботи проведуть на перехресті вулиць В'ячеслава Зайцева та Незалежної України. У зв’язку з цим тимчасово введуть новий розклад транспорту в Запоріжжі, зміниться схема руху трамваїв і частково обмежать проїзд автомобільного транспорту.

Так, трамвайний маршрут №14 змінить свій напрямок і курсуватиме лише від зупинки «Автострада» до «Майдану Волі». Повністю ж маршрут буде тимчасово зупинено.

Новий графік транспорту в Запоріжжі виглядатиме наступним чином: з 09:00 години 22 травня по 15 червня призупиняється також рух трамваїв №3 та №16. Для зручності пасажирів у цей період організують новий маршрут — від станції «Вокзал Запоріжжя-І» до «Трамвайного депо».

Окрім змін у русі електротранспорту, ремонтні роботи вплинуть і на рух автомобілів. Зокрема, на вулиці Незалежної України буде дозволено лише правий поворот, тоді як по вулиці В’ячеслава Зайцева рух в обох напрямках залишиться відкритим.

Міська влада закликає водіїв та пасажирів бути уважними та враховувати зміни під час планування маршрутів.

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