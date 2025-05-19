Городские власти призывают водителей и пассажиров быть внимательными и учитывать новый график транспорта в Запорожье во время планирования маршрутов

Новый график транспорта в Запорожье будет действовать с 19 мая по 15 июня 2025 через запланированное проведение ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте городских властей.

Ремонтные работы будут проведены на перекрестке улиц Вячеслава Зайцева и Независимой Украины. В этой связи временно введут новое расписание, изменится схема движения трамваев и частично ограничат проезд автомобильного транспорта.

Так, трамвайный маршрут №14 изменит свое направление и будет курсировать только от остановки «Автострада» до «Майдана Воли». Полностью маршрут будет временно остановлен.

Новый график транспорта в Запорожье будет выглядеть следующим образом: с 09:00 22 мая по 15 июня приостанавливается проезд трамваев №3 и №16. Для удобства пассажиров в этот период организуют новый маршрут – от станции «Вокзал Запорожье-І» до «Трамвайного депо».

Кроме изменений в движении электротранспорта ремонтные работы повлияют и на движение автомобилей. В частности, на улице Независимой Украины будет разрешен только правый поворот, тогда как по улице Вячеслава Зайцева движение в обоих направлениях останется открытым.

Городские власти призывают водителей и пассажиров быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрутов.

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