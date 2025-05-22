Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стосується газу та води.

З 1 травня 2025 року українці відчули підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Як інформує компанія «Газмережі», українців очікує нова окрема платіжка за розподіл газу, яка стосуватиметься технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках.

Йдеться про так звану третю платіжку за газ — окрему квитанцію, яка включатиме вартість огляду мереж та обладнання на предмет безпеки. За словами представників компанії, такий огляд є обов’язковим для забезпечення стабільного та безпечного газопостачання. Періодичність перевірок залежить від віку будинку: якщо споруді менше 25 років — перевірка раз на 5 років, якщо більше — раз на 3 роки.

Окрім газу, у травні зросли й тарифи на водопостачання. У селі Вільне на Дніпропетровщині мешканці повідомляють про підняття вартості води майже у 7 разів — з 12,04 до 78,76 грн за кубометр.

За словами людей, рішення було ухвалене без попередження, а якість послуг водоканалу залишає бажати кращого: не виконуються ремонти, водогін часто залишає село без води влітку, а також існує проблема з відсутністю прозорого механізму зв’язку з комунальниками. Люди вимагають скасування рішення та проведення відкритого обговорення тарифних планів.

Отже, травень приніспідвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, і тепер люди змушені оплачувати дедалі більші суми.

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