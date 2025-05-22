С 1 мая 2025 украинцы почувствовали повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, сообщает Politeka.

Как информирует компания «Газмережи», украинцев ожидает новая отдельная платежка за распределение газа, которая будет касаться технического обслуживания газовых сетей в многоквартирных домах.

Речь идет о так называемой третьей платежке за газ - отдельной квитанции, которая будет включать стоимость осмотра сетей и оборудования на предмет безопасности. По словам представителей компании, такой обзор обязателен для обеспечения стабильного и безопасного газоснабжения. Периодичность проверок зависит от возраста дома: если постройке менее 25 лет – проверка раз в 5 лет, если больше – раз в 3 года.

Кроме газа в мае выросли и тарифы на водоснабжение. В селе Свободное на Днепропетровщине жители сообщают о повышении стоимости воды почти в 7 раз - с 12,04 до 78,76 грн за кубометр.

По словам людей, решение было принято без предупреждения, а качество услуг водоканала оставляет желать лучшего: не выполняются ремонты, водопровод часто покидает деревню без воды летом, а также проблема с отсутствием прозрачного механизма связи с коммунальщиками. Люди требуют отмены решения и открытого обсуждения тарифных планов.

Итак, май принес повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, и теперь люди вынуждены оплачивать все большие суммы.

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