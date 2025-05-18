Місцевим мешканцям варто бути готовими до відключення води в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня, адже це принесе незручності для багатьох.

Відключення води в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня торкнеться мешканців приватного сектору у Дніпровському районі, повідомляє Politeka.

Відключення води в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня заплановані через борги, які накопичили деякі абоненти. Наразі вже є понад 249 тисяч гривень заборгованості.

Тому комунальне підприємство просто не має іншого виходу, як тимчасово припинити подачу тим, хто ігнорує платежі. Команда з припинення послуг КП "Дніпроводоканал" працюватиме впродовж кількох днів у Новоолександрівці та Дослідному.

Перекриття централізованого водопостачання заплановане за конкретними адресами, де люди давно не платили. Деякі борги перевищують сімдесят тисяч гривень, що суттєво впливає на роботу всієї системи водозабезпечення.

Попри неодноразові попередження, абоненти не відреагували. Відключення води в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня — це вимушений крок. У підприємстві нагадують, що своєчасна оплата послуг дозволяє не тільки подавати воду без збоїв, але й ремонтувати мережі, реагувати на аварії, проводити модернізацію.

Якщо люди не платять, це ускладнює роботу і ставить під загрозу стабільність системи. Обмеження стосуватимуться таких адрес: вулиця Нова, Сурська, Янтарна (Новоолександрівка) і Молодіжна, Окружна та Садова (Дослідне).

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