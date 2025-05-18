Местным жителям следует быть готовыми к отключению воды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая, ведь это доставит неудобства для многих.

Отключение воды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая коснется жителей частного сектора в Днепровском районе, сообщает Politeka.

Отключения воды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая запланированы из-за долгов, накопленных некоторыми абонентами. Сейчас уже более 249 тысяч гривен задолженности.

Поэтому у коммунального предприятия просто нет другого выхода, как временно прекратить подачу тем, кто игнорирует платежи. Команда по прекращению услуг КП "Днепропроводоканал" будет работать в течение нескольких дней в Новоалександровке и Опытном.

Перекрытие централизованного водоснабжения запланировано по конкретным адресам, где люди давно не платили. Некоторые долги превышают семьдесят тысяч гривен, что оказывает существенное влияние на работу всей системы водообеспечения.

Несмотря на неоднократные предупреждения, абоненты не отреагировали. Отключение воды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая – это вынужденный шаг. В предприятии напоминают, что своевременная оплата услуг позволяет не только подавать воду без сбоев, но ремонтировать сети, реагировать на аварии, проводить модернизацию.

Если люди не платят, это усложняет работу и ставит под опасность стабильность системы. Ограничения будут касаться следующих адресов: улица Новая, Сурская, Янтарная (Новоалександровка) и Молодежная, Окружная и Садовая (Опытное).

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