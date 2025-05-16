Які графіки відключення світла варто очікувати мешканцям Київської області в суботу, 17 травня 2025 року.

Енергетики повідомили про ускладнення ситуація в енергомережі – як це вплине на графіки відключення світла в Києві та області на 17 травня 2025 року, пише Politeka.

В "Укренерго" повідомили, що через несприятливі погодні умови, зокрема штормові пориви вітру та дощі, напередодні в кількох регіонах України 6 населених пунктів були повністю чи частково знеструмлені, енергетики терміново розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом рівень споживання електроенергії в країні зараз на досить високому рівні. Головна причина – це хмарна погода, яка перешкоджає побутовим сонячним електростанціям ефективно прауцювати та розвантажувати загальну мережу, повідомляє Politeka.

Українців просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію, особливо в період із 14:00 до 22:00. У цей час не варто вмикати одразу декілька потужних електроприладів.

При цьому наразі ДТЕК не повідомляв про заплановані на 17 травня графіки відключення світла в Києві та області – ні стабілізаційні чи аварійні, ні навіть локальні. Але ситуація ще може змінитися. За інформацією стежте на сторінках ДТЕК, а також своєї територіальної громади.

Але вже відомо, що місцеві графіки відключення світла в Київській області діятимуть у неділю, 18 травня.

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