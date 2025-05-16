Энергетики сообщили об усложнении ситуации в энергосети – как это повлияет на графики отключения света в Киеве и области на 17 мая 2025 года, пишет Politeka.

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, штормовых порывов ветра и дождя, накануне в нескольких регионах Украины 6 населенных пунктов были полностью или частично обесточены, энергетики срочно приступили к аварийно-восстановительным работам.

В целом, уровень потребления электроэнергии в стране сейчас на достаточно высоком уровне. Главная причина – это облачная погода, препятствующая бытовым солнечным электростанциям эффективно работать и разгружать общую сеть, сообщает Politeka.

Украинцев просят по возможности экономно использовать электроэнергию, особенно в период с 14:00 до 22:00. В настоящее время не стоит включать сразу несколько мощных электроприборов.

При этом ДТЭК не сообщал о запланированных на 17 мая графиках отключения света в Киеве и области – ни стабилизационных или аварийных, ни даже локальных. Но ситуация еще может измениться. За информацией следите на страницах ДТЭК, а также своей территориальной общины.

Но уже известно, что местные графики отключения света в Киевской области будут действовать в воскресенье, 18 мая.

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