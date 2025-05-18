Відключення газу на тиждень 19–25 травня в Одеській області торкнеться мешканців одразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційними повідомленнями АТ "Одесагаз", тимчасові обмеження заплановано в селищі Захарівка Роздільнянського району. Газопостачання буде припинене з 9:00 19 до 23 травня 2025 року через роботи на газопроводі високого та низького тиску.

Відновлення подачі блакитного палива відбудеться після завершення робіт за умови дотримання низки вимог: наявність договору на техобслуговування внутрішніх мереж, відсутність заборгованості, відповідність технічної документації та дотримання правил безпеки.

Окрім того, з 19 по 25.05 заплановано комплексне приладове обстеження газопроводів середнього тиску в селі Новосільське, Ренійської громади. У зв’язку з цим без газопостачання залишаться десятки будинків на вулицях Базарна, Бессарабська, Свято-Миколаївська, Д. Карачобану, Електрична, Ізмаїльська, Інзова, Лиманська, М. Кокош, Рибацька, Садова, Степна, Захисників України, Шкільна.

Подачу буде відновлено після завершення перевірок і лише за присутності споживачів у домівках.

Відключення газу на тиждень 19–25 травня в Одеській області є частиною обов’язкових технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та стабільності газопостачання. Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

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