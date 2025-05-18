Отключение газа на неделю 19-25 мая в Одесской области коснется жителей сразу нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Согласно официальным сообщениям АО "Одессагаз", временные ограничения запланированы в поселке Захаровка Раздельнянского района. Газоснабжение будет прекращено с 9:00 19 по 23 мая 2025 года из-за работ на газопроводе высокого и низкого давления.

Возобновление подачи голубого топлива произойдет после завершения работ при соблюдении ряда требований: наличие договора на техобслуживание внутренних сетей, отсутствие задолженности, соответствие технической документации и соблюдение правил безопасности.

Кроме того, с 19 по 25.05 намечено комплексное приборное обследование газопроводов среднего давления в селе Новосельское, Ренийской общины. В этой связи без газоснабжения останутся десятки домов на улицах Базарная, Бессарабская, Свято-Николаевская, Д.Г. Карачобана, Электрическая, Измаильская, Инзовая, Лиманская, М.А. Кокошь, Рыбацкая, Садовая, Степная, Защитников Украины, Школьная.

Подача будет возобновлена ​​после завершения проверок и только при присутствии потребителей в домах.

Отключение газа на неделю 19–25 мая в Одесской области является частью обязательных технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности газоснабжения. Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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