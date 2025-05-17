Відключення світла в Одеській області 18 травня допоможе уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Відключення світла в Одеській області 18 травня торкнеться мешканців одразу двох населених пунктів Фонтанської сільської територіальної громади, повідомляє Politeka.

АТ “ДТЕК Одеські електромережі” інформує про проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах. У зв’язку з цим упродовж дня буде припинене подання електроенергії в низці домогосподарств.

Так, 18 травня 2025 року з 08:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці села Ліски – на вулицях Зелена, Придорожна, Шкільна та Южна. У той самий період буде відключене електропостачання у селі Нова Дофінівка на вулиці Курортній.

Роботи планові, тому жителям рекомендовано заздалегідь підготуватись: зарядити гаджети, мати запас води та продумати дії у разі відсутності електрики протягом усього дня.

Фахівці ДТЕК запевняють, що виконання профілактичних заходів допоможе уникнути аварійних ситуацій у майбутньому. Відключення світла в Одеській області 18 травня є частиною ширшої програми з модернізації електромереж регіону.

За додатковою інформацією можна звертатися до кол-центру:

для стаціонарних номерів – +38 (048) 705 90 90,

для мобільних – +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90,

або на e-mail: center@oblenergo.odessa.ua.

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