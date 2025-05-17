Отключение света в Одесской области 18 мая поможет избежать аварийных ситуаций в будущем.

Отключение света в Одесской области 18 мая коснется жителей сразу двух населенных пунктов Фонтанской сельской территориальной громады, сообщает Politeka.

АО "ДТЭК Одесские электросети" информирует о проведении профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях. В этой связи в течение дня будет прекращено представление электроэнергии в ряде домохозяйств.

Так, 18 мая 2025 с 08:00 до 17:00 без света останутся жители села Лиски - на улицах Зеленая, Придорожная, Школьная и Южная. В этот же период будет отключено электроснабжение в селе Новая Дофиновка на улице Курортной.

Работы плановые, поэтому жителям рекомендовано заранее подготовиться: зарядить гаджеты, запас воды и продумать действия в случае отсутствия электричества в течение всего дня.

Специалисты ДТЭК уверяют, что выполнение профилактических мер поможет избежать аварийных ситуаций в будущем. Отключение света в Одесской области 18 мая является частью более широкой программы по модернизации электросетей региона.

За дополнительной информацией можно обращаться в колл-центр:

для стационарных номеров – +38 (048) 705 90 90, для мобильных – +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 ( 073

) 705 90 center@oblenergo.odessa.ua.



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