Відключення світла на тиждень 19–25 травня в Дніпропетровській області будуть застосовані для підтримки енергетичної інфраструктури.

У рамках планових робіт на мережах відключення світла на тиждень 19–25 травня в Дніпропетровській області торкнеться мешканців села Новолатівка, що у Криворізькому районі, повідомляє Politeka.

За інформацією офіційної сторінки Новолатівської сільської територіальної громади у Facebook, 20 травня тимчасово буде припинене електропостачання на кількох вулицях.

Знеструмлення триватиме з 08:00 до 20:00. Світла не буде за такими адресами: вулиця Лесі Українки, Лугова, Миколи Гоголя, Молодіжна, Некрасова, Соборна, Степова, Українська, Чкалова, Шевченка, а також провулок Степовий.

Це планові ремонтні роботи, які відрізняються від стабілізаційних або аварійних відключень, що застосовуються в Україні в умовах енергетичної нестабільності. У даному випадку фахівці проводитимуть профілактичні та технічні заходи для підвищення надійності місцевих електромереж.

Відключення світла на тиждень 19–25 травня в Дніпропетровській області – це частина комплексного плану з підтримки енергетичної інфраструктури, що охоплює і профілактичні, і аварійні заходи.

Жителів закликають врахувати графік у своїх планах та зберігати спокій під час проведення робіт. У разі потреби варто звертатись до органів місцевого самоврядування або на гарячу лінію обленерго.

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