Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відчують мешканці вже у травні, повідомляє Politeka.

Як інформують Газмережі та Суспільне вже цього місяця українці зіштовхнуться з новими платіжками за газ і рекордними цінами на воду.

Із 1 травня 2025 року в Україні з’явиться окрема плата за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Як повідомили в компанії «Газмережі», це буде так звана третя платіжка – за перевірку стану труб і обладнання. Її розмір залежатиме від віку будинку: для будівель старше 25 років технічний огляд проводитимуть раз на три роки, для новіших – раз на п’ять. Рахунки почнуть надходити вже у травні.

Тим часом у селі Буша на Вінниччині люди платять майже 64 грн за кубометр води – це найвища ціна у Ямпільській громаді. Для мешканців без лічильників – 230 грн на людину. Жителі скаржаться на відсутність прозорого обліку, нерівномірне навантаження і борги через несплату.

У КП «Буша» пояснюють: на тарифи вплинули зношеність водогону, здорожчання електроенергії та зростання зарплат. У структурі тарифу витрати на електроенергію становлять понад 60%. Прозорість обіцяють забезпечити після встановлення лічильників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликає обурення мешканців і потребує системного вирішення.

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Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

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