Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области ощутят жители уже в мае, сообщает Politeka.

Как информируют Газмережи и Общественное, уже в этом месяце украинцы столкнутся с новыми платежками за газ и рекордными ценами на воду.

С 1 мая 2025 г. в Украине появится отдельная плата за техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах. Как сообщили в компании «Газсети», это будет так называемая третья платежка – за проверку состояния труб и оборудования. Ее размер будет зависеть от возраста дома: для зданий старше 25 лет технический осмотр будут проводить раз в три года, для более новых – раз в пять. Счета начнут поступать уже в мае.

Тем временем в селе Буша в Винницкой области люди платят почти 64 грн за кубометр воды – это самая высокая цена в Ямпольской общине. Для жителей без счетчиков – 230 грн. на человека. Жители жалуются на отсутствие прозрачного учета, неравномерную нагрузку и долги из-за неуплаты.

В КП «Буша» объясняют: на тарифный план повлияли износ водопровода, подорожание электроэнергии и рост зарплат. В структуре тарифа расходы на электроэнергию составляют более 60%. Прозрачность обещают обеспечить после установки счетчиков.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызывает возмущение жителей и требует системного решения.

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