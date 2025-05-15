"Укрзалізниця" ретельно слідкує за пасажиропотоком і час від часу створює новий графік поїздів у Вінниці, що і сталося цього разу.

Новий графік поїздів у Вінниці почне діяти вже з 19 травня, тобто у наступний понеділок, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, новий графік поїздів у Вінниці торкнеться популярного маршруту між нашим облцентром та містом Коростень, що на Житомирщині.

В "Укрзалізниці" радять пасажирам звернути на це увагу, адже оновлення стосуються розкладу і днів курсування. Так, регіональні №887 і №888, які прямують з Коростеня до нас, а також №890 і №889 у зворотному напрямку, відтепер курсуватимуть щодня, за винятком вівторків і серед.

Раніше рух був призупинений у понеділки та середи. Тобто замість вихідного на початку тижня №887 і №888 тепер не їздитимуть у вівторок. Новий графік поїздів у Вінниці передбачає, що із Житомирщини пасажири вирушатимуть о 8 годині 14 хвилин і прибуватимуть до кінцевої о 12 годині 5 хвилин.

У дорозі передбачені зупинки у Козятині та Калинівці, тож мешканці цих населених пунктів зможуть зручно дістатися до обласного центру. Це особливо важливо для тих, хто щодня їздить на роботу або у справах.

У зворотному напрямку маршрут виглядає так: відправка з початкової станції о 13:25 і прибуття до кінцевої близько 17:15. Пасажирам радять уважно ознайомитись із розкладом перед поїздкою, аби уникнути непорозумінь.

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