"Укрзализныця" тщательно следит за пассажиропотоком и время от времени создает новый график поездов в Виннице, что и произошло на этот раз.

Новый график поездов в Виннице начнет действовать уже с 19 мая, то есть в понедельник, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, новый график поездов в Виннице коснется популярного маршрута между нашим облцентром и городом Коростень Житомирской области.

В "Укрзализныце" советуют пассажирам обратить на это внимание, ведь обновления касаются расписания и дней курсирования. Так, региональные №887 и №888, следующие из Коростеня к нам, а также №890 и №889 в обратном направлении, отныне будут курсировать ежедневно, за исключением вторников и среди.

Ранее движение было приостановлено в понедельники и среду. То есть, вместо выходного в начале недели №887 и №888 теперь не будут ездить во вторник. Новый график поездов в Виннице предусматривает, что из Житомирской области пассажиры будут отправляться в 8 часов 14 минут и прибывать в конце в 12 часов 5 минут.

В пути предусмотрены остановки в Казатине и Калиновке, поэтому жители этих населенных пунктов смогут удобно добраться до областного центра.

В обратном направлении маршрут выглядит следующим образом: отправка с начальной станции в 13:25 и прибытие в конечную около 17:15. Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с расписанием перед поездкой во избежание недоразумений.

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