Мешканці міста повинні бути готовими до тимчасового відключення води в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня.

Відключення води в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня торкнеться кількох вулиць, де в даний час тривають або плануються аварійно-ремонтні та технічні роботи, повідомляє Politeka.

Такі заходи можуть спричинити незручності для місцевих мешканців, тому важливо бути в курсі ситуації, щоб підготуватися заздалегідь.

Відключення води в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня, перш за все, стосуватиметься вулиці Аваліані, 9, де холодного постачання немає ще з 2 числа. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами, які виконуються за запитом Міністерства надзвичайних ситуацій.

Відновлення планується лише після завершення робіт, а це, за попередніми прогнозами, має відбутися не раніше 4 червня. Тому мешканцям цього будинку варто готуватись до відсутності навіть холодного душу ще тривалий час.

Інше відключення води в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня торкнулося будинку на Олександрівській, 67. Тут водопостачання було припинено ще в кінці вересня 2024 року через технічні роботи, що виконуються на вимогу ДСНС. Відновлення послуг можна очікувати лише 30 червня 2025 року.

Тому в зазначений період місцевим доведеться шукати альтернативу. Окрім цього, до кінця червня незручності будуть терпіти і на вулиці Незалежної України, 67.

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