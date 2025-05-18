Жители города должны быть готовы к временному отключению воды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая.

Отключение воды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая затронет несколько улиц, где в настоящее время продолжаются или планируются аварийно-ремонтные и технические работы, сообщает Politeka.

Такие мероприятия могут привести к неудобствам для местных жителей, поэтому важно быть в курсе ситуации, чтобы подготовиться заранее.

Отключение воды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая, прежде всего, будет касаться улицы Авалиани, 9, где холодной поставки нет еще со 2 числа. Это связано с аварийно-ремонтными работами, выполняемыми по запросу Министерства чрезвычайных ситуаций.

Возобновление планируется только после завершения работ, а это, по предварительным прогнозам, должно произойти не раньше 4 июня. Поэтому жильцам этого дома следует готовиться к отсутствию даже холодного душа еще долго.

Другое отключение воды в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая коснулось дома на Александровской, 67. Здесь водоснабжение было прекращено еще в конце сентября 2024 из-за технических работ, выполняемых по требованию ГСЧС. Восстановление услуг можно ожидать только 30 июня 2025 года.

Поэтому в указанный период местным придется искать альтернативу. Кроме этого, до конца июня неудобства будут испытывать и на улице Независимой Украины, 67.

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