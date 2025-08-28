Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала однією з ключових тем, які хвилюють людей, що постраждали від наслідків війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає значні виплати, розмір яких залежить від групи інвалідності, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці Правозахисної спілки ВГОІ, грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається тим, хто через вторгнення Росії отримав інвалідність і потребує фінансової підтримки.

Для того щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або подати заяву в електронному вигляді через портал е-послуг.

Право на виплати мають кілька категорій людей. Це працівники об’єктів критичної інфраструктури, а також державні службовці та представники місцевого самоврядування.

Якщо вони стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час виконання службових обов’язків після 24 лютого 2022 року, то можуть претендувати на виплати. У разі їх загибелі чи смерті право на кошти переходить до членів їхніх родин.

Розміри компенсацій визначені законом і залежать від встановленої групи інвалідності. Особи з першою групою мають право на 800 тисяч гривень. Для другої групи передбачено 500 тисяч. Третя група отримує 200 тисяч. Якщо ж людина загинула, родина матиме компенсацію у розмірі 1 мільйона.

Виплати не нараховуються автоматично, тому людям потрібно подбати про правильність подання документів і своєчасно підтвердити право на компенсацію. Це вимагає певних зусиль, але результатом стає можливість отримати підтримку, яка суттєво впливає на якість життя.

