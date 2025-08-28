Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области стала одной из ключевых тем, волнующих людей, пострадавших от последствий войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает значительные выплаты, размер которых зависит от группы инвалидности, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном Фейсбуке-странице Правозащитного союза ВГОИ, денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется тем, кто из-за вторжения России получил инвалидность и нуждается в финансовой поддержке.

Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или подать заявление в электронном виде через портал е-услуг.

Право на выплаты имеют несколько категорий людей. Это работники объектов критической инфраструктуры, а также государственные служащие и представители местного самоуправления.

Если они стали лицами с инвалидностью в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей после 24 февраля 2022 года, то могут претендовать на выплаты. В случае их гибели или смерти право на средства переходит к членам их семей.

Размеры компенсаций определены законом и зависят от установленной группы инвалидности. Лица с первой группой имеют право на 800 тысяч гривен. Для второй группы предусмотрено 500 тысяч. Третья группа получает 200 тысяч. Если же человек погиб, семья получит компенсацию в размере 1 миллиона.

Выплаты не начисляются автоматически, поэтому людям следует позаботиться о правильности представления документов и своевременно подтвердить право на компенсацию. Это требует определенных усилий, но результатом становится возможность получить поддержку, которая оказывает существенное влияние на качество жизни.

