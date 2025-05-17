Робота для пенсіонерів у Львові доступна в різних сферах, і кожен може обрати саме ту вакансію, яка йому найбільше підходить.

Робота для пенсіонерів у Львові – це не лише спосіб підтримувати активність, а й реальна можливість забезпечити себе додатковим доходом, повідомляє Politeka.

У місті та області відкрито кілька вакансій, які підходять літнім людям з різним рівнем досвіду та фізичної активності.

Українська компанія «Рослина Карпат» шукає менеджера з продажу для онлайн-формату. Основні вимоги – наявність телефону чи комп’ютера з доступом до інтернету та бажання працювати. Освіта та досвід не обов’язкові. До обов’язків входить пошук клієнтів, ведення соцмереж, презентація фітопрепаратів та еко-продуктів. Заробіток — від 8 000 до 25 000 грн, передбачена система бонусів, навчання та можливість кар'єрного зростання. Вакансія підходить також для студентів, мам у декреті.

Для фізично активних людей пропонується робота комплектувальником товарів або вантажником на складі. Обов’язки включають комплектування замовлень, переміщення товару вручну та за допомогою рокли, а також навантаження і розвантаження. Зарплата — 27 000–33 000 грн. Необхідні відповідальність, дисципліна та гарна фізична форма.

Найвища оплата — у вакансії водія категорії Е. Пропонується праця на вантажівці (22 тонни) у межах Львівської області. Базується в селі Семенівка, Пустомитівський район. Зарплата — від 30 000 до 50 000 грн. Перевага надається водіям із відстрочкою або пенсіонерам, які не бояться керувати в нинішній час.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові є в різних сферах — від дистанційного менеджменту до фізичної праці, і кожен може знайти заняття відповідно до власних можливостей і бажань.

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