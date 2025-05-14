Пенсія у Львові стала предметом судової тяганини, коли з чоловіка вимагали повернути значну суму, тож розповідаємо детальніше.

Пенсійний фонд заявив, що громадянин, який отримував пенсію по інвалідності у Львові, зобов'язаний повернути переплачену суму в розмірі 5 925 гривень, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Радехівського районного суду, це сталося через те, що він не своєчасно пройшов черговий медичний огляд, що стало причиною переплати пенсії у Львові.

Все почалося у 2020 році, коли громадянин почав отримувати пенсію по інвалідності у Львові на підставі закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Йому була встановлена друга група інвалідності, і виплата надавалася відповідно до цього статусу.

Водночас вказано, що черговий медичний огляд, який мав відбутися 14 квітня 2022 року, не був пройдений через ряд обставин, у тому числі через карантинні заходи, запроваджені через COVID-19.

Згідно з українським законодавством, у разі пропуску огляду медико-соціальної експертної комісії в період карантину грошове забезпечення не зупиняється, а надається можливість здійснити перерахунок після його проходження. Однак, незважаючи на те, що Пенсійний фонд продовжив виплату, громадянин не повідомив своєчасно, що він не пройшов огляд.

Це призвело до переплати в розмірі 9 200 гривень. Згодом ПФУ вимагав повернення грошей. У результаті досудового врегулювання громадянин повернув частину переплати — 3 274 грн, проте сума, що залишалася непогашеною, становила 5 925.

ПФУ подав позов до суду з вимогою стягнути ці гроші через несвоєчасне виконання обов'язків. У процесі розгляду справи суд став на бік ПФУ.

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