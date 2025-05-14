Пенсия во Львове стала предметом судебной волокиты, когда от мужчины требовали вернуть значительную сумму, так что рассказываем подробнее.

Пенсионный фонд заявил, что гражданин, получавший пенсию по инвалидности во Львове, обязан вернуть переплаченную сумму в размере 5 925 гривен, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Радеховского районного суда, это произошло из-за того, что он не своевременно прошел очередное медицинское освидетельствование, что стало причиной переплаты пенсии во Львове.

Все началось в 2020 году, когда гражданин начал получать пенсию по инвалидности во Львове на основании закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Ему была установлена ​​вторая группа инвалидности, и выплата предоставлялась согласно этому статусу.

В то же время указано, что очередное медицинское освидетельствование, которое должно было состояться 14 апреля 2022 года, не было пройдено по ряду обстоятельств, в том числе из-за карантинных мер, введенных через COVID-19.

Согласно украинскому законодательству, в случае пропуска осмотра медико-социальной экспертной комиссии в период карантина денежное довольствие не останавливается, а предоставляется возможность осуществить перерасчет после его прохождения. Однако, несмотря на то, что Пенсионный фонд продлил выплату, гражданин не сообщил своевременно, что он не прошел осмотр.

Это привело к переплате в размере 9200 гривен. Впоследствии ПФУ требовал возврата денег. В результате досудебного урегулирования гражданин вернул часть переплаты — 3 274 грн, однако оставшаяся непогашенной сумма составила 5 925.

ПФУ подал иск в суд с требованием взыскать эти деньги из-за несвоевременного исполнения обязанностей. В процессе рассмотрения дела суд принял сторону ПФУ.

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