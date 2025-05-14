Пенсионный фонд заявил, что гражданин, получавший пенсию по инвалидности во Львове, обязан вернуть переплаченную сумму в размере 5 925 гривен, сообщает Politeka.
Как говорится в решении Радеховского районного суда, это произошло из-за того, что он не своевременно прошел очередное медицинское освидетельствование, что стало причиной переплаты пенсии во Львове.
Все началось в 2020 году, когда гражданин начал получать пенсию по инвалидности во Львове на основании закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Ему была установлена вторая группа инвалидности, и выплата предоставлялась согласно этому статусу.
В то же время указано, что очередное медицинское освидетельствование, которое должно было состояться 14 апреля 2022 года, не было пройдено по ряду обстоятельств, в том числе из-за карантинных мер, введенных через COVID-19.
Согласно украинскому законодательству, в случае пропуска осмотра медико-социальной экспертной комиссии в период карантина денежное довольствие не останавливается, а предоставляется возможность осуществить перерасчет после его прохождения. Однако, несмотря на то, что Пенсионный фонд продлил выплату, гражданин не сообщил своевременно, что он не прошел осмотр.
Это привело к переплате в размере 9200 гривен. Впоследствии ПФУ требовал возврата денег. В результате досудебного урегулирования гражданин вернул часть переплаты — 3 274 грн, однако оставшаяся непогашенной сумма составила 5 925.
ПФУ подал иск в суд с требованием взыскать эти деньги из-за несвоевременного исполнения обязанностей. В процессе рассмотрения дела суд принял сторону ПФУ.
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