Работа для пенсионеров во Львове доступна в разных сферах, и каждый может выбрать именно ту вакансию, которая ему больше подходит.

Работа для пенсионеров во Львове – это не только способ поддерживать активность, но реальная возможность обеспечить себя дополнительным доходом, сообщает Politeka.

В городе и области открыто несколько вакансий, которые подходят пожилым людям с разным уровнем опыта и физической активности.

Украинская компания «Растение Карпат» ищет менеджера по продажам для онлайн-формата. Основные требования – наличие телефона или компьютера с доступом в Интернет и желание работать. Образование и опыт не обязательны. В обязанности входит поиск клиентов, ведение соцсетей, презентация фитопрепаратов и эко-продуктов. Заработок – от 8 000 до 25 000 грн, предусмотрена система бонусов, обучение и возможность карьерного роста. Вакансия подходит также для студентов, мам в декрете.

Для физически активных людей предлагается работа комплектующим товаров или грузчиком на складе. Обязанности включают в себя комплектование заказов, перемещение товара вручную и с помощью роклы, а также погрузку и разгрузку. Зарплата - 27 000-33 000 грн. Необходимы ответственность, дисциплина и хорошая физическая форма.

Самая высокая оплата – в вакансии водителя категории Е. Предлагается работать на грузовике (22 тонны) в пределах Львовской области. Базируется в селе Семеновка, Пустомытовский район. Зарплата – от 30 000 до 50 000 грн. Предпочтение отдается водителям с отсрочкой или пенсионерам, которые не боятся управлять в настоящее время.

Итак, работа для пенсионеров во Львове есть в разных сферах — от дистанционного менеджмента до физического труда, и каждый может найти занятия в соответствии с собственными возможностями и желаниями.

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