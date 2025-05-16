Графіки відключення світла в Запоріжжі 17 травня залишаються актуальним питанням, навіть попри те, що на наразі офіційної інформації про обмеження не з’явилося, повідомляє Politeka.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 17 травня наразі не опубліковані, але, зважаючи на нестабільну ситуацію в енергетичному секторі, все може змінитися доволі швидко.

Згідно з повідомленнями, що надходять від національного оператора Укренерго, наразі підстав для тривоги немає. Однак у разі ускладнення ситуації, знеструмлення можуть бути введені без попередження. Попри загальне напруження в енергосистемі, ситуація на цей момент виглядає відносно стабільною.

Проте не варто розслаблятися. Графіки відключення світла в Запоріжжі 17 травня можуть з’явитися раптово, якщо зросте споживання або ворог вирішить обстріляти критичну інфраструктуру. Тому варто тримати під рукою надійні джерела інформації, перевіряти новини й мати альтернативні джерела живлення про всяк випадок.

Фахівці радять звертати особливу увагу на вечірні години, з дев’ятої ранку до дев’ятої вечора саме в цей період спостерігається найбільше навантаження на енергосистему. Тож економне використання електроенергії може допомогти уникнути додаткових обмежень.

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