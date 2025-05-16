Синоптики опублікували прогноз погоди в Одесі на 17 травня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Одесі на 17 травня обіцяє похмурий та дощовий день, повідомляє Politeka.

Хмари вкриють небо ще з ночі й залишатимуться над містом протягом усієї доби. Очікується інтенсивний дощ, який триватиме практично безперервно до вечора, поступово слабшаючи ближче до ночі. Мешканцям і гостям міста варто заздалегідь подбати про захисний одяг і парасольки.

Температурні показники будуть доволі стабільними — від +12°C вночі до +14°C удень. Суттєвого потепління не передбачається. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 749–753 мм рт. ст., що є доволі високим показником. Вологість повітря залишатиметься на рівні 77–91%,. Швидкість вітру варіюватиметься від 1,5 до 4,4 м/с, іноді з поривами. Імовірність опадів надзвичайно висока — в окремі години до 99%.

За народним календарем, саме на цей день традиційно очікували сильні дощі, які, за повір’ями, обіцяли добрий урожай. У цей період активно цвітуть вишні, груші, яблуні, а також калини й шипшина. Наші пращури також вважали, що дощ у середині травня — знак врожайного літа.

За останні 130 років максимальна температура 17 травня в Одесі сягала +32°C (1969), а мінімальна — +4°C (1976).

Прогноз погоди в Одесі на 17 травня цьогоріч вказує на значну вологість, прохолоду та затяжні дощі, тому варто врахувати всі умови при плануванні вихідного дня.

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