Синоптики опубликовали прогноз погоды в Одессе на 17 мая и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Одессе на 17 мая сулит пасмурный и дождливый день, сообщает Politeka.

Облака покроют небо еще с ночи и будут оставаться над городом на протяжении всех суток. Ожидается интенсивный дождь, который продлится практически до вечера, постепенно ослабевая ближе к ночи. Жителям и гостям города стоит заранее позаботиться о защитной одежде и зонтиках.

Температурные показатели будут достаточно стабильными - от +12°C ночью до +14°C днем. Существенного потепления не предполагается. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 749–753 мм рт. ст., что является достаточно высоким показателем. Влажность воздуха будет оставаться на уровне 77–91%. Скорость ветра будет варьироваться от 1,5 до 4,4 м/с, иногда с порывами. Вероятность осадков очень высока — в отдельные часы до 99%.

По народному календарю именно на этот день традиционно ожидали сильные дожди, которые, по поверьям, обещали хороший урожай. В этот период активно цветут вишни, груши, яблони, а также калины и шиповник. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что дождь в этот день будет хорошим.

За последние 130 лет максимальная температура 17 мая в Одессе достигала +32 ° C (1969), а минимальная - +4 ° C (1976).

Прогноз погоды в Одессе на 17 мая указывает на значительную влажность, прохладу и затяжные дожди, поэтому следует учесть все условия при планировании выходного дня.

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