Відключення світла в Дніпропетровській області 17 травня застосовуються задля підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у подальшому.

Відключення світла в Дніпропетровській області 17 травня торкнеться мешканців одразу кількох громад, повідомляє Politeka.

За інформацією Зеленодольської тергромади, у Криворізькому районі з 08:00 до 19:00 в селі Велика Долина проводитимуться планові ремонтні роботи на електромережах. Світло тимчасово зникне на таких вулицях: Високопільська, Західна, Кримська, Сонячна та Південна.

Крім того, профілактичні роботи проводитимуться і в межах Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району. 17 травня з 10:00 до 18:00 електропостачання буде відключено в місті Перещепине.

Перелік вулиць, які потрапляють під знеструмлення: 40 років Перемоги, Барвиста, Верхня, Гвардійська, Запорізька, Кайдацька, Межова, Мотуза, Нахімова, Полтавська, Польова, Соборна, Шевченка, Щаслива, а також мікрорайон Кільченський.

Енергетики наголошують, що дане відключення є плановим та має на меті підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у майбутньому. Водночас жителів закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Відключення світла в Дніпропетровській області 17 травня — частина масштабної профілактики мереж, яка допоможе уникнути аварійних ситуацій у період підвищеного навантаження на електросистему.

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