Отключение света в Днепропетровской области 17 мая применяются для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в дальнейшем.

Отключение света в Днепропетровской области 17 мая коснется жителей сразу нескольких общин, сообщает Politeka.

По информации Зеленодольской тергромады, в Криворожском районе с 08:00 до 19:00 в селе Большая Долина будут проводиться плановые ремонтные работы на электросетях. Свет временно исчезнет на улицах: Высокопольская, Западная, Крымская, Солнечная и Южная.

Кроме того, профилактические работы будут проводиться и в пределах Перещепинского городского территориального общества Новомосковского района. 17 мая с 10:00 до 18:00 электроснабжение будет отключено в городе Перещепино.

Перечень попадающих под обесточивание улиц: 40 лет Победы, Красочная, Верхняя, Гвардейская, Запорожская, Кайдацкая, Межевая, Мотуза, Нахимова, Полтавская, Полевая, Соборная, Шевченко, Счастливая, а также микрорайон Кильченский.

Энергетики отмечают, что данное отключение является плановым и имеет целью повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в будущем. В то же время жителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отключение света в Днепропетровской области 17 мая часть масштабной профилактики сетей, которая поможет избежать аварийных ситуаций в период повышенной нагрузки на электросистему.

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