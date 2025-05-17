Грошова допомога для пенсіонерів у Львові розраховується для кожного індивідуально.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові стане доступною вже з 1 липня 2025 року завдяки впровадженню базової соцдопомоги, повідомляє Politeka.

Це частина загальнонаціональної програми підтримки вразливих категорій населення, яка охоплює не лише пенсіонерів, а й інші соціальні групи.

Отримати нові виплати зможуть малозабезпечені сім’ї, самотні матері, багатодітні родини, а також діти, батьки яких не забезпечують належного утримання. Варто зауважити, що призначення базової допомоги автоматично припиняє нарахування попередніх видів соціальної підтримки.

Сума допомоги розраховується індивідуально — як різниця між доходом сім’ї та базовою величиною, яка дорівнює 4500 грн для першого члена родини, 3150 гривень — для кожного наступного. Діти до 18 років та особи з інвалідністю отримають 100% базової величини.

Люди, які не мають права на пенсію через недостатній стаж, також можуть розраховувати на виплати. Наприклад, при стажі до 10 років виплата становитиме 2385 грн, від 10 до 20 років — 2790 грн, від 20 до 30 — 3150, а за понад 30 років — 3960 гривень.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові передбачена на шість місяців з можливістю автоматичного продовження ще на пів року, поки триватиме відповідний проєкт.

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