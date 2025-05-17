Денежное пособие для пенсионеров во Львове рассчитывается для каждого индивидуально.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове станет доступна уже с 1 июля 2025 года благодаря внедрению базовой соцпомощи, сообщает Politeka.

Это часть общенациональной программы поддержки уязвимых категорий населения, которая включает не только пенсионеров, но и другие социальные группы.

Получить новые выплаты могут малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, а также дети, родители которых не обеспечивают должного содержания. Следует отметить, что назначение базовой помощи автоматически прекращает начисление предыдущих видов социальной поддержки.

Сумма пособия рассчитывается индивидуально – как разница между доходом семьи и базовой величиной, равная 4500 грн для первого члена семьи, 3150 гривен – для каждого следующего. Дети младше 18 лет и лица с инвалидностью получат 100% базовой величины.

Люди, не имеющие права на пенсию из-за недостаточного стажа, также могут рассчитывать на выплаты. Например, при стаже до 10 лет выплата составит 2385 грн., от 10 до 20 лет — 2790 грн., от 20 до 30 — 3150, а за более 30 лет — 3960 грн.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове предусмотрена на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода, пока продлится соответствующий проект.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание хлеба во Львове: украинцы потратят больше денег на ключевой продукт, цены значительно взлетели.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно поселиться, список предложений.

Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.