Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі передбачає, що тим, хто щодня користується громадським транспортом, варто бути готовими до нововведень, повідомляє Politeka.

Як інформує міська влада, тепер розрахуватися за поїздку можна не готівкою, а карткою, і це лише перший крок до ширших змін. Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі наразі проходить стадію тестування.

У міській раді повідомили, що з початку року в обласному центрі запроваджується спеціальна муніципальна картка під назвою "Січ". Вона дає можливість пасажирам оплачувати поїздки безконтактно, а місту дозволяє отримувати точніші дані про навантаження на маршрути.

Першими можливість протестувати нововведення отримали пільгові категорії населення та студенти. Станом на зараз у місті видали 377 студентських і ще 98 пільгових проїзних документів. Усі вони вже активно використовуються в транспорті.

На цьому влада зупинятися не планує. Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі найближчим часом буде доступною для всіх мешканців. Готується запуск картки під назвою "Січ Загальна". Вона дозволить не тільки оплачувати разові поїздки, а й купувати квитки на місяць.

Це стане корисною опцією для тих, хто щодня користується трамваями або тролейбусами і хоче зекономити час. Також комунальне підприємство "Запоріжелектротранс" працює над запуском автоматичних терміналів, у яких кожен охочий зможе отримати "Січ Загальну".

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