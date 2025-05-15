Новая система оплаты за проезд в Запорожье предусматривает, что ежедневно пользующимся общественным транспортом следует быть готовыми к нововведениям, сообщает Politeka.

Как информируют городские власти, теперь рассчитаться за поездку можно не наличными, а картой, и это лишь первый шаг к более широким переменам. Новая система оплаты за проезд в Запорожье проходит стадию тестирования.

В городском совете сообщили, что с начала года в областном центре вводится специальная муниципальная карточка под названием "Сич". Она позволяет пассажирам оплачивать поездки бесконтактно, а городу позволяет получать более точные данные о погрузке на маршруты.

Первыми возможность протестировать новшества получили льготные категории населения и студенты. В настоящее время в городе выдали 377 студенческих и еще 98 льготных проездных документов. Все они активно используются в транспорте.

На этом власти останавливаться не планируют. Новая система оплаты за проезд в Запорожье в ближайшее время будет доступна всем жителям. Готовится запуск карты под названием "Січ Загальна". Она позволит не только оплачивать разовые поездки, но и покупать билеты в месяц.

Это станет полезной опцией для тех, кто каждый день пользуется трамваями или троллейбусами и хочет сэкономить время. Также коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" работает над запуском автоматических терминалов, в которых каждый желающий сможет получить ""Січ Загальну"

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