Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі тепер буде більшою, ніж раніше.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі та інших містах України стала доступнішою, повідомляє Politeka.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголосило про підвищення суми виплат для вразливих категорій населення. Тепер замість 2200 грн українці отримуватимуть 3600 грн на особу щомісяця. Виплати призначаються на три місяці, а отже, загальна допомога становитиме 10 800 грн на людину.

Отримати можуть внутрішньо переміщені особи або ті, хто повернувся додому, у тому числі з-за кордону. Подати заявку можна онлайн або офлайн — у спеціальних пунктах реєстрації, що працюють з 13 січня 2025 року у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Кривому Розі, Харкові, Чернігові та інших містах.

Збір даних здійснюється через партнерську організацію «Право на захист». Адреси пунктів доступні на офіційному сайті або в Telegram-каналі організації. Для реєстрації потрібен паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують статус ВПО або повернення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала важливою підтримкою, особливо на тлі складної економічної ситуації та зростання цін на базові товари.

Ця програма дозволяє людям, які найбільше постраждали від війни, отримати фінансову підтримку для задоволення найнеобхідніших потреб.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.