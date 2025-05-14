Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье теперь будет больше, чем раньше.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье и других городах Украины стала доступнее, сообщает Politeka.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило о повышении суммы выплат для уязвимых категорий населения. Теперь вместо 2200 грн украинцы будут получать 3600 грн на человека ежемесячно. Выплаты назначаются на три месяца, а значит, общая помощь составит 10 800 грн на человека.

Получить могут внутренне перемещенные лица или вернувшиеся домой, в том числе из-за границы. Подать заявку можно онлайн или офлайн — в специальных пунктах регистрации, работающих с 13 января 2025 года в Запорожье, Днепре, Киеве, Кривом Роге, Харькове, Чернигове и других городах.

Сбор данных осуществляется через партнерскую организацию "Право на защиту". Адреса пунктов доступны на официальном сайте или в Telegram-канале организации. Для регистрации требуется паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие статус ВПЛ или возврат.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье стало важной поддержкой, особенно на фоне сложной экономической ситуации и роста цен на базовые товары.

Эта программа позволяет людям, наиболее пострадавшим от войны, получить финансовую поддержку для удовлетворения самых необходимых потребностей.

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