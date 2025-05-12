Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі торкнулося лише окремих споживачів.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі у травні не відбулося, повідомляє Politeka.

Ринок природного газу для побутових споживачів залишається стабільним, без суттєвих змін у ціноутворенні. За офіційними даними, з 1 травня 2025 року ціни на газ для населення залишилися на рівні попередніх місяців. Постачальником природного газу виступає ТОВ «ГК Нафтогаз України». Місячний і річний тарифи для побутових споживачів складають 7,96 грн за 1 м³ з урахуванням ПДВ.

Окремо зазначається, що ціна на розподіл блакитного палива (доставку) також залишилася без змін. Її встановлює оператор газорозподільчих мереж — у місті цю функцію виконує ПАТ «Запоріжгаз». Згідно з оновленими цінами, з 1 травня 2025 року вартість доставки блакитного палива складає 1,104 грн за 1 м³. Ці тарифи діють у межах ліцензованої діяльності компанії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), нагадує, що в умовах дії воєнного стану розцінки на розподіл газу для населення мають залишатися стабільними. Коливання цін у травні торкнулися лише непобутових споживачів, зокрема промислових підприємств, але були несуттєвими.

Отже, підвищення тарифів на газ у Запоріжжі наразі не передбачається, що дозволяє споживачам планувати витрати без ризику різкого здорожчання.

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