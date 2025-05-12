Повышение тарифов на газ в Запорожье коснулось только отдельных потребителей.

Повышение тарифов на газ в Запорожье в мае не произошло, сообщает Politeka.

Рынок природного газа для бытовых потребителей остается стабильным, без существенных изменений в ценообразовании. По официальным данным , с 1 мая 2025 года цены на газ для населения остались на уровне предыдущих месяцев. Поставщиком природного газа выступает ООО "ГК Нафтогаз Украины". Месячный и годовой тарифы для бытовых потребителей составляют 7,96 грн. за 1 м³ с учетом НДС.

Отдельно отмечается, что цена распределения голубого топлива (доставку) также осталась без изменений. Ее устанавливает оператор газораспределительных сетей — в городе эту функцию выполняет ПАО «Запорожгаз». Согласно обновленным ценам, с 1 мая 2025 года стоимость доставки голубого топлива составляет 1,104 грн. за 1 м³. Эти тарифы действуют в рамках лицензированной деятельности компании.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), напоминает, что в условиях действия военного положения расценки на распределение газа для населения должны оставаться стабильными. Колебания цен в мае затронули только небытовые потребители, в том числе промышленные предприятия, но были несущественными.

Следовательно, повышение тарифов на газ в Запорожье пока не предполагается, что позволяет потребителям планировать расходы без риска резкого подорожания.

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