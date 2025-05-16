Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі викликає бурю обговорень, адже це відбудеться вже в цьому місяці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі передбачає зміни у платіжках за газ та електроенергію, повідомляє Politeka.

Так, з травня містянам доведеться платити більше. Перше що варто знати, в цьому місяці мешканці облцентру отримають нові платіжки за розподіл газу.

Як пояснили у компанії "Газмережі", підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі почнеться із введення так званої третьої платіжки за технічне обслуговування газових мереж і обладнання.

Фахівці відзначають, що така плата необхідна для забезпечення належного рівня безпеки газопостачання у багатоквартирних будинках.

Перевірка газових мереж стане регулярною залежно від віку будівлі: якщо будинок не старший 25 років, перевірку проводитимуть раз на п'ять років, а якщо старший — раз на три роки. Це означає, що вже в травні містяни матимуть додаткові витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі торкнеться й електрики. Це стосується власників будинків з електроопаленням. Причиною цього є скасування пільгової ціни, яка раніше дозволяла платити лише 2,64 грн за кВт-год на перші 2 тисячі. Тепер цей показник збільшиться вдвічі і складе 4,32 грн за кожен кіловат на місяць, без щодних пільг.

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